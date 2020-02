Une "Tiny Forest". C'est l'idée de la commune de Forest pour augmenter la biodiversité et la végétalisation sur son territoire. Très concrètement, cette dernière s'étendra sur une surface de 200 m² et sera composée de 600 arbres. "L'idée est de la rendre la plus dense possible", explique l'échevin de la Ville verte à Forest Alain Mugabo (Ecolo). "C'est inspiré d'un projet japonais qui prouve que les arbres se développent mieux quand il y a peu d'espace entre eux, qu'ils sont concentrés sur une petite surface." Au milieu, se trouvera un petit sentier, "mais le but est que ça reste un lieu de biodiversité et pas que ça devienne un parc public."

Cette forêt miniature sera implantée le 19 mars prochain sur un terrain de pelouse de 400 m² situé entre Forest Domaine et le parc Duden. Cet espace libre est adéquat, se trouvant à proximité de plusieurs espaces verts. "L'idée est vraiment de créer un maillage, un chemin vert pour la faune bruxelloise", poursuit l'édile. "Au plus il y aura d'espaces verts, au moins les animaux et les insectes devront se déplacer entre ceux-ci."

Le projet est né d'une collaboration entre l'ASBL bruxelloise Good Planet Belgium, travaillant pour l'éducation à l'environnement, qui cherchait par hasard un endroit où implanter une "tiny forest". Ainsi, la commune qui cherchait également à développer ce système a proposé d'innover sur son territoire. C'est, en effet, une première à Bruxelles. "On espère que cela va encourager les projets de végétalisation à Bruxelles", explique le bourgmestre Stéphane Roberti. "On pourrait ainsi imaginer de plus en plus de toits ou d'espaces végétalisés où les petits mamifères et les insectes pourront aller."

Ensemble, la commune et l'ASBL espèrent organiser un maximum d'activités pédagogiques autour de ce projet.

Une séance d'informations a lieu le 4 mars à 17h30 à l'école Arc-en-Ciel, à Forest.