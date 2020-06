Le chantier Street Workout & fitness démarrera ce lundi 22 juin au parc du Bempt. La fin des travaux de ces nouvelles infrastructures sportives est prévue pour la seconde moitié du mois d’août.

"La réalisation de cet aménagement sportif– mené avec le soutien de la Région de Bruxelles Capitale – fera du parc du Bempt un lieu de pratiques sportives convivial, gratuit et accessible à tous", explique Françoise Père (PS), échevine des Travaux publics. "L’objectif est de permettre aux Forestoises et aux Forestois de s’essayer librement et en plein air à différentes types de sports", ajoute Ahmed Ouartassi (PS), échevin des Sports.

Cet espace sera composé de trois modules de street workout (tous différents) dont un pour personnes à mobilité réduite (PMR). Il comportera également douze agrès fitness (tous différents) dont un pour PMR et dont trois machines qui peuvent charger les téléphones portables. Deux bancs assis-debout seront en outre installés, ainsi que deux motifs d'échauffements imprimés au sol (une échelle, parallèles de cercles).

"Je me réjouis de l’installation de ces infrastructures sportives au parc du Bempt, conclut Stéphane Roberti (Ecolo), bourgmestre de Forest. Elles pourront convenir à tous : sportifs amateurs, confirmés, jeunes, moins jeunes, et personnes à mobilité réduite. L’accessibilité à ce type d’aménagements dans l’espace public est très important. Pratiquer une activité sportive participe à notre bien-être et doit être à la portée de chacun."

L’inauguration de ces infrastructures inédites à Forest devrait avoir lieu avant l’automne.