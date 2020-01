En ce jeudi matin, tout semble normal à la crèche Les P'tits Matelots, au 19 de la rue de la Station, à Forest. Pourtant, les mini-résidents qui n'ont pas plus de deux ans voient la porte s'ouvrir et deux femmes à la démarche atypique entrer dans leur aire de jeux. Les plus curieux s'approchent de Brune et Ikue, les deux danseuses contemporaines invitées à venir performer pour les enfants. D'autres, plus timides, restent un peu à l'écart avant de s'approcher tout doucement. Enfin, les plus téméraires se prêtent naturellement au jeux, imitant les mouvements des performeuses.

© BAUWERAERTS DIDIER



© BAUWERAERTS DIDIER



C'est la quatrième session de danse contemporaine pour les P'tits Matelots. En 2019, quatre crèches communales ont bénéficié de cet atelier pédagogique, ainsi que quatre autre en 2018. L'idée fait partie d'un projet initié par l'échevine de la Petite enfance Françoise Pere (PS) en collaboration avec Elena Corongiu, directrice des crèches communales Les Marmots et Les Boutchics. "Il s'agit d'un projet pédagogique qui se base sur les méthodes actives", explique l'édile. "Ainsi des moyens ont été injectés pour développer de nombreuses activités dans les crèches, afin d'éveiller les sens des enfants dès le plus jeune âge."

Et ça marche. Quelques minutes après l'entrée de Brune et Ikue, tant les enfants que les puéricultrices sont plongés dans la performance. "C'est important que les puéricultrices participent avec nous, ça met les enfants en confiance et en plus, ça leur permet de respirer", explique Brune. La cinquième séance a eu lieu ce jeudi 30 janvier. Dès ce mois de février, la tournante dans les crèches de Forest recommencera. "Ca a un réel effet sur les enfants, c'est génial. On a vu des enfants autistes se laisser complètement aller et s'ouvrir à l'expérience", conclut Brune.

© BAUWERAERTS DIDIER