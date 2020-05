La garderie sera uniquement assurée pour les élèves de type 1 mais pas de type 2. La commune est actuellement en train de voir quelles structures pourraient accueillir les huit élèves concernés.

Quasi toute les écoles rouvrent ce lundi. Certaines ont toutefois décidé de garder les portes closes. C’est le cas de l’école spécialisée La Cordée, située dans la rue du Dries à Forest, qui propose un enseignement spécialisé de type 1 et 2. Si les enfants de type 1 pourront être gardés, ce n'est pas le cas des enfants de type 2.

Une fameuse tuile pour les parents qui vont devoir faire preuve d’ingéniosité pour trouver une solution alternative pour leurs bambins, puisque le pouvoir organisateur, à savoir la commune, n'a pour l'heure rien proposé. En tout, huit élèves sont concernés.

Le grand-père d’un petit garçon de cinq ans, scolarisé dans l’enseignement spécialisé de type 2, se dit indigné. "Depuis le début de la crise, il allait à la garderie tous les jours et du jour au lendemain, on nous annonce par courrier que la garderie ne pourra plus être organisée pour les enfants de type 2. Les règles de distanciation sociale ne peuvent visiblement pas être respectées."

Le soucis, c’est que la maman de l’enfant concerné est infirmière et élève seul son enfant. "L’école ne propose aucune solution alternative. En bref, ils mettent les enfants à la rue et on doit se débrouiller. De plus, il me semble qu’il est obligatoire pour les écoles d’organiser des garderie", fustige-t-il.

Contactée, l'échevine de l'Enseignement Maud De Ridder (Ecolo) explique précisément pourquoi l'établissement n'est pas en mesure d'assurer la garderie des enfants de type 2. "Les enfants de type 2 sont des enfants qui ont un retard mental léger à sévère, avec beaucoup d'autistes qui fréquentent La Cordée. Ils sont incapables de respecter la distance de sécurité ainsi que les mesures sanitaires de base. Ce sont des enfants qui ne sont pas toujours propres et il faut les changer. Pour ce faire il faut des gants, une surblouse. Mais le soucis est que les sur-blouses sont en rupture de stock et leur prix est devenu exorbitant, 67 euros par unité, ce qui est au-dessus de nos moyens actuels. De plus, la Fédération Wallonie-Bruxelles ne préconise aucunement le recours aux masques et sur-blouses pour ce cas de figure. Nous sommes donc bloqués."

Une réunion est prévue avec le centre PMS mardi prochain afin de voir quelles structures pourraient accompagner les enfants et prendre le relais de l'école. "Deux structures sont susceptibles de les accueillir, mais nous devons voir si les capacités actuelles le permettent."

Le pouvoir organisateur se base sur la circulaire rédigée par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour justifier sa position. "La circulaire impose l’application de nombreuses mesures sanitaires, comme le respect strict des distances de sécurité dans et en dehors du local de classe, l’accompagnement au lavage régulier, systématique et obligatoire des mains, le port du masque toute la journée pour les enfants âgés de 12 ans ainsi que le respect des silos", peut-on lire dans le courrier que nous nous sommes procurés. "Après concertation avec le service de promotion et de santé à l’école (SPSE) et le service interne prévention et de protection au travail (SIPP), nous arrivons malheureusement au constat que nous ne sommes plus en mesure d’accueillir les enfants de type 2 en garderie car les règles de sécurité indispensables ne sont tout simplement pas applicables. Il est en effet difficile d’empêcher les contacts rapprochés entre les enfants, de leur imposer le port du masque en tous temps et tous lieux, d’assurer leur prise en charge individuelle et pourtant essentielle tout en respectant les silos", précise le pouvoir organisateur.

"Nous sommes bien conscients que cette décision engendrera des aménagements supplémentaire dans vos foyers alors que certains d’entre vous nous ont déjà fait part de la complexité auquel vous faites face depuis de début du confinement. Croyez bien que le PO et toute l’équipe de La Cordée regrettent amèrement cette décision mais il en va de notre responsabilité d’assurer la sécurité de vos enfants", conclut le PO.