Les travaux devraient durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine.

Une partie de la voirie s'est effondrée ce vendredi matin, vers 8h, dans l'avenue Victor Rousseau, à Forest, rapportent nos confrères de Bruzz. C'est une conduite d'eau fissurée qui serait à l'origine de l'effondrement. Les employés de Vivaqua sont depuis ce vendredi matin au travail afin de colmater la fuite et remettre la route en état le plus rapidement possible.

Les travaux devraient durer jusqu'à mercredi ou jeudi prochain. Du côté de la Stib, le bus 48 est dévié entre les arrêts Duden et Altitude 100.