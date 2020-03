Depuis lundi, Inkutlab a vendu plus de quarante vitres de production, principalement à destination des pharmacies.

La période de confinement constitue un coup dur pour les indépendants. Une situation qui n’épargne pas InkutLab, une PME spécialisée dans la création et la production d’objets découpés et imprimés basée l'a venue Albert à Forest. "Nous avons avons mis 10 de nos 12 employés au chômage temporaire et vu que nous n’avons plus de demandes pour notre production habituelle, il a fallu se réinventer", explique Arthur Sedyn, Co-fondateur d’Inkutlab.

C’est ainsi cette entreprise a décidé de se lancer dans la production de vitres de protection à destination des commerçants. "La situation est compliquée pour tout le monde et c’est un moyen, à notre échelle, de contribuer à la lutte contre la propagation du virus tout en limitant les pertes au niveau de notre chiffre d’affaires", explique de son côté Ferdinand Van Campenhout. "Malgré les mesures de distanciation sociale prises afin de limiter la propagation du virus, certaines personnes sont amenées à continuer de travailler en contact régulier avec des clients. Pour les aider à se protéger contre l’épidémie, nous avons décidé de mettre nos machines à contribution."

aConcrètement, l’hygiaphone est un dispositif composé d’une plaque transparente qui permet à des personnes placées de part et d’autre d’un guichet ou comptoir de se parler en limitant les risques de contamination. La paroi de plexiglas joue un rôle hygiénique en évitant la projection de germes pathogènes lors des échanges entre le commerçant et le client. "En cette période d’épidémie, l’hygiaphone constitue un moyen simple et efficace de se protéger et de limiter la propagation du virus", ajoute Arthur Sedyn.

Les vitres de protection sont fabriquées sur mesure, avec un support en bois découpé à la machine numérique. La vitre en plexiglas est vendue pour le prix de 55 euros, avec un tarif dégressif en fonction du format et du nombre.

