Une boulangerie-brasserie, baptisée Janine, s’est installée en septembre dernier au numéro 258 de la chaussée d’Alsemberg à Forest. Nous leur avons rendu une petite visite, histoire de percer le mystère de ce néologisme gastronomique : boulangerie-brasserie, qu’est-ce que ça veut dire ? "On travaille sur l’économie circulaire et l’idée est de faire la boucle entre la bière et le pain", explique Bertrand, le gérant. "On sait que le pain représente 20 % du gaspillage alimentaire et pour lutter contre, nous avons décidé de lancer ce concept de boulangerie-brasserie à Bruxelles", ajoute-t-il.

(...)