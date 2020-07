Le salon de thé Riad Salam sur la petite place au bout de la rue Alfred-Orban a perdu sa terrasse en décembre. En cause, le périmètre autorisé et les nuisances à répétition signalées par les riverains. La commune demande des garanties au tenancier avant de lever cette interdiction.

Devant le salon de thé Riad Salam, place Alfred-Orban à Forest, les clients boivent leur boisson chaude dans des gobelets en carton dehors, appuyés contre le mur. "Ici, la terrasse n'est pas autorisée mais dans le café d'en face elle l'est, s'énerve un client. Pourtant ici on ne vend pas d'alcool. Le problème pour moi c'est qu'ici le patron a un nom arabe, en face, non'".

Les clients crient à l'injustice. Le patron a reçu fin décembre un courrier de la commune lui retirant son autorisation de terrasse pour une question de métrage. Le patron et ses clients n'y croient pas. "C'est une excuse", lâche un client fidèle.

L'établissement a la mauvaise réputation d'être lié au trafic de drogue, ce que nie le gérant. "C'est vrai qu'il y a des petits délinquants dans le coin mais le patron du salon de thé n'y peut rien, Il ne peut pas faire la police. Il a lui même peur. Il se dit que s'il leur demande d'arrêter, ils vont entrer dans son établissement ou lui créer des problèmes".

Au niveau de la commune, on ne conteste pas le fait qu'il y ait plusieurs raisons à cet acte administratif . "L'autorisation de terrasse a été en effet retirée parce-que la terrasse dépassait le périmètre prévu au préalable, indique Claire Roekens, cheffe de cabinet du bourgmestre de Forest. Lorsque nous recevons une demande de terrasse, nous demandons l'avis des services de travaux et de police. Plusieurs nuisances de toutes sortes à toutes heures du jour et de la nuit ont été signalées. Nous appuyons notre décision sur des rapports de police et des plaintes de riverains. Les femmes craignent de traverser la place à cause de la clientèle masculine qui peut être parfois inhospitalière."

Et de poursuivre : "Ce n'est pas une décision définitive. Nous avons demandé des garanties au tenancier que nous avons rencontré plusieurs fois. Nous souhaitons que tout le monde se sente bien dans cet espace public."

Afin de repérer et de déloger les fauteurs de trouble, le patron du salon de thé et ses clients réclament des caméras sur la place. L'installation de caméras est débattue en ce moment à la commune. "Nous avons demandé l'avis de la police qui a l'expertise du terrain, précise la cheffe de cabinet. Les policiers nous disent que c'est loin d'être la réponse magique. Il faudrait d'abord beaucoup de caméras pour couvrir un large périmètre et bien souvent elles sont détruites."