Le collège forestois va lancer une campagne de statutarisation de son personnel contractuel. Pour mémoire, en juillet 2018, une modification du statut a été votée par le conseil communal afin de permettre de faciliter la nomination du personnel.

Suite à la volonté de la majorité PS-Ecolo, la continuation de la politique de statutarisation a été inscrite dans la déclaration de Politique générale. Dès le début de cette année, des groupes de travail ont donc eu lieu avec les syndicats, l’administration et une représentation du collège afin de mettre ces nominations en place.

Mercredi dernier, en groupe de travail avec les syndicats, il a été acté officiellement le lancement de la mise en stage de ses agents répondant aux conditions du statut. Plus de 220 agents communaux sont concernés par cette décision.

"Cette année a été éprouvante pour chacun d’entre nous et nous avons pu compter sur les précieuses compétences et l’engagement des agents pour assurer la bonne continuation des services aux citoyens. On se réjouit des avancées que nous avons pu poursuivre en cette année 2020", explique Mariam El Hamidine, échevine des Affaires sociales.

"Des groupes de travail ont été organisés et menés avec l’administration, les syndicats, le bourgmestre Stéphane Roberti et moi-même, au nom du collège afin d’avancer sur la valorisation du personnel communal. Cela a déjà permis l’octroi des chèques repas et aujourd’hui la nomination des employés. En tant que socialiste, il est fondamental pour nous de valoriser notre personnel et de leur assurer un emploi stable. Je remercie le personnel de l’administration et les syndicats pour le travail constructif qui a été mené", conclut Charles Spapens, bourgmestre faisant fonction.

La mise en stage des agents communaux débutera dans le courant du deuxième trimestre 2021.