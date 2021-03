La commune de Forest lance cette semaine une campagne visant à soutenir les commerces de proximité. Des actions de distribution de sacs en tissu pour faire les courses seront organisées pour les clients des commerces forestois ces mercredis 24 et 31 mars et samedis 27 mars et 3 avril.

"Les commerces sont l’âme d’une commune, ils participent activement à la rencontre entre les habitants, animent les quartiers mais aussi créent de nombreux emplois. Nous souhaitons tous avoir un maximum de diversité commerciale près de chez nous mais pour cela, la première chose à faire est de les soutenir", explique Charles Spapens (PS), échevin du commerce.

"La crise sanitaire a révélé les forces et les fragilités de nos vies urbaines. Et l’une de ces forces est de disposer de commerces de proximité en nombre et en qualité. À Forest, nous mettons tout en œuvre pour soutenir les femmes et les hommes qui s’engagent dans des activités de proximité et pour favoriser l’arrivée de nouveaux commerces locaux, à court et à moyen terme", ajoute la bourgmestre faisant fonction Mariam El Hamidine (Ecolo).

La campagne sera développée toute cette année à travers divers canaux de diffusion (campagne d’affichage, lancement sur les réseaux sociaux, relai sur le site de la commune, etc.)

Le secteur Horeca n'est pas oublié. Dès leur réouverture, les terrasses temporaires seront maintenues, ainsi que la suppression des taxes terrasses pour l’année 2021. Une campagne spécifique sera encore développée.

"La commune prévoit aussi de relancer l’appel à projet afin de dynamiser les commerces forestois. D’autres actions – art dans les vitrines, animations thématiques - seront également prochainement organisées", conclut Charles Spapens.