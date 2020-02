Ces mercredi, jeudi et vendredi prochains, le corps enseignant de l'Athénée royal Andrée Thomas fera une nouvelle fois grève. Ils manifesteront en front commun leur mécontentement par un arrêt de travail de 11h01 à 11h50. "La situation à l’Athénée Royal Andrée Thomas reste toujours inacceptable et le Pouvoir Organisateur ne réagit toujours pas", annoncent la FGTB et la CGSP.

Pour mémoire, une enseignante a dû être hospitalisée il y a deux semaines à la suite de l’inhalation d’un produit non identifié en classe. Ses jours ne sont pas en danger, mais elle était toujours en arrêt médical. Il ne s’agit pas du premier incident du genre, selon les syndicats.

"Les professeurs se sentent en insécurité et ne se sentent pas soutenus et les élèves ont l’impression, à raison, que l’école n’est pas organisée et c’est pour ça qu’ils ont fait des émeutes, mais comme il y a désorganisation, ils prennent aussi plus de pouvoir", expliquait Magali Moyart, présidente de la CGSP-Enseignement Bruxelles.

Dans un communiqué de la semaine dernière, les enseignants dénonçaient notamment le manque d'exercice d’incendie et d’évacuation, que la grille de l’école reste souvent ouverte et la banalisation de consommation de drogues au sein de l'établissement. Ils pressaient ainsi le PO à prendre conscience que son absence de réaction met en danger l’Athénée dans son ensemble.