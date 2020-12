Forest a décidé de mettre le paquet en ce qui concerne les illuminations de Noël. "Depuis mars dernier, l’on peut avoir l’impression de traverser un tunnel tellement long que l’on n’y aperçoit que difficilement la lumière. Et, cette année, pour nombre d’entre nous, les fêtes de fin d’année manqueront un peu de chaleur. À l’aube de l’hiver, nous avons voulu offrir aux Forestois et à celles et ceux qui passeront par notre commune un peu de rêve et de beauté, symboles de jours meilleurs à venir", déclarent Esmeralda Vandden Bosch (Ecolo), échevine de la culture néerlandophone et Charles Spapens (PS), échevin de la culture francophone.

A partir de ce jeudi 17 décembre jusqu'au 7 janvier 2021, entre 6h et 9h et entre 16h et 22h, des installations réalisées par des artistes bruxellois illumineront la Maison communale (2, rue du Curé), le nouveau complexe Centr’AL ( place Albert) et le bâtiment du service population ( 30, rue du Patinage).

Plus précisément, Maarten Vanermen et Arnaud De Wolf du Club Efemeer transforment la Maison communale en un phare brillant et rassurant. Le duo laisse également le soleil se coucher perpétuellement sur l’une des fenêtres du nouveau complexe Centr'Al. L'artiste Lotte Van den Audenaeren projette quant à elle son œuvre sur la façade du bâtiment du Service de la population.

Parallèlement à ces installations, chaque Forestois est invité le 21 décembre entre 17h et 22h, à faire de ses fenêtres des sources de lumière. En collaboration avec les 18 autres communes bruxelloises, Forest propose le manuel « Voir la lumière ». Le livret est téléchargeable sur le site web communal. Il est également disponible dans les bibliothèques francophone et néerlandophone, les centres culturels MIRO et Ten Weyngaert et au service population. Il contient une quinzaine d’idées pour transformer sa fenêtre en un point lumineux dans la ville. Une belle opportunité pour insuffler de la magie dans les quartiers ! Ces projets sont réalisés avec le soutien logistique de la zone de police de Bruxelles-Midi.