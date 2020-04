Ils invitent les citoyens à rester chez eux.

De leur propre initiative, les gardiens de la paix de Forest ont réalisé une petite vidéo dans laquelle ils invitent la population à respecter les mesures de distanciation sociale, en particulier dans le parc de Forest.

"Cette période de confinement est difficile pour tous les citoyens. Le week-end arrive et le soleil donne envie de profiter et de flâner", explique Fatima El Omari (PS), échevine de la Prévention. "Le service de prévention voulait rappeler quelques règles essentielles pour que cela se passe au mieux pour tous, principalement dans nos parcs et pelouses. Cette capsule vidéo, faite par nos agents, permet de manière ludique de diffuser ce message essentiel : restez chez vous !"

"Je ne peux que féliciter les équipes du service de prévention pour le travail, l’enthousiasme, le courage, et la ténacité dont ils font preuve au quotidien ! J’aimerais demander à la population forestoise de leur faire un accueil chaleureux et respectueux. Ils sont chaque jour au contact, sur le terrain pour nous, pour vous !", ajoute-t-elle.