Pour toute information, un numéro d’appel communal est réservé aux commerçants 02/370.22.36.

Les conditions de confinement liées au covid-19 rendent le quotidien professionnel des commerçants extrêmement difficile. L’inquiétude est grande sur les conséquences économiques des commerces de proximité. C'est ainsi que le collège forestois a décidé ce jeudi 2 avril de prendre une batterie de mesures pour soutenir les commerces et horecas.

Au niveau de la fiscalité, il a été décidé de supprimer les taxes communales pour les commerces fermés et les horeca forestois. Les taxes enseigne (pour les commerces fermés) et terrasse ne seront pas enrôlées en 2020. Un délai de paiement supplémentaire de six mois sera octroyé pour le paiement des taxes de l’année 2019.

Une affiche officielle rappelant les mesures de précaution à prendre (distanciation physique, nombre maximum de personnes dans le magasin,…) sera distribuée aux commerçants ouverts.

"Grace à une collaboration entre Citydev et les cityfabs bruxellois nous pouvons proposer aux commerçants l’installation de protection en plexiglass à prix coûtant", explique Charles Spapens (PS), échevin du Commerce. "Pendant la période de confinement, les initiatives commerciales locales seront mises en valeur sur le site web de la commune. Une liste dynamique des restaurants et commerces qui livrent à domicile sera tenue à jour pendant toute cette période."

Un courrier reprenant les différentes mesures a été envoyé aux commerçants en début de semaine.

"Depuis le début de la crise nous sommes disponibles avec le service commerce afin de soutenir au maximum nos commerçants et répondre à toutes leurs questions. Ces nouvelles séries de mesures viennent en complément des mesures régionales et fédérales et permettront, je l’espère, d’apporter une nouvelle aide concrète aux commerçants forestois les plus touchés", souligne Charles Spapens.

"Nous sommes pleinement conscients que la situation actuelle impacte très fortement la vie professionnelle et personnelle de nos commerçants", ajoute le bourgmestre de Forest Stéphane Roberti (Ecolo). "Nous restons disponibles, à l’écoute et prêts à collaborer avec la Région pour continuer à soutenir le commerce de proximité. »