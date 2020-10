La commune de Forest lance un appel à projets à destination d’associations forestoises (associations de commerçants, comité de quartier, collectifs d’habitants,…) en vue de dynamiser le commerce local. Cet appel vise donc à soutenir tous projets incitant les clients à venir dans les commerces forestois.

Charles Spapens, échevin PS des Commerces, insiste sur l’importance de mettre en avant l’attractivité des commerçants. "Trop peu de gens le savent mais on trouve presque tout à Forest. Cet appel à projets sera suivi d’un plan global de relance des commerces afin de soutenir les commerçants et encourager le recours aux commerces locaux", explique-t-il. "C’est une opportunité pour les commerces de se rassembler, de rallier les communautés locales, de les fidéliser."

Les projets sont attendus pour le 31 octobre à minuit et devront prendre place au plus tard le 31 décembre 2020.

"Cet appel a été pensé pour que la procédure soit simple et efficace, via un formulaire simplifié, pour une plus grande rapidité de mise en place des projets. Ceux-ci devront, par leur concept, apporter développement et dynamisation de l’attractivité commerciale", ajoute Charles Spapens.

Les projets attendus porteront sur des projets d'animations, la promotion d'un quartier commerçant, l'amélioration du service et la fidélisation, l'embellissement d'une artère commerçante ou le renforcement de l’image du quartier commerçant.

"Les commerces de proximité jouent un rôle important dans la vie des quartiers, ajoute Stéphane Roberti (Ecolo), bourgmestre de Forest. Ils sont des lieux de vie et d’échanges, ils renforcent les liens sociaux et permettent à chacun de faire ses achats sans avoir à dépendre d’un moyen de transport. Les soutenir est pour nous essentiel."

Les dossiers sont à déposer pour le 31 octobre 2020 à minuit auprès du service commerce de la commune (infos pratiques sur le site officiel de la commune de Forest).