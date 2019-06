Il a été immédiatement incarcéré à la prison de Saint-Gilles.

Grzegorz Janowicz, un criminel parmi les plus recherchés du pays a été arrêté mardi dans le parc Duden à Forest, rapportent mercredi les titres Sudpresse et Mediahuis. Grzegorz Janowicz avait été condamné par la cour d'appel de Bruxelles, en 2017, à une peine d'emprisonnement de 18 ans pour homicide volontaire. Placé sous bracelet électronique lors de sa détention préventive, l'homme l'avait rompu et pris la fuite au moment de sa condamnation.

Les enquêteurs avaient acquis la conviction que le fugitif se cachait à Bruxelles. Ils l'ont repéré mardi 18 juin, autour du parc Duden, à Forest. L'individu n'a pas opposé de résistance et était en possession de faux documents d'identité. Il a été immédiatement incarcéré à la prison de Saint-Gilles.