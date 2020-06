La direction se veut rassurante mais la situation inquiète les enseignants.

Un enseignant de l'athénée royal Andrée Thomas, à Forest, a appris jeudi dernier être positif au Covid-19. Il en a informé sa direction dans la foulée. Ce lundi, les cours ont pourtant repris normalement au sein de l'établissement., déplorent certains enseignants.

Très inquiets, les enseignants se sont réunis deux fois par vidéo conférence ce week-end pour partager leurs craintes et réfléchir à la marche à suivre. "On était une vingtaine à chaque fois alors qu'il faut y aller pour mobiliser des profs le week-end ! Mais on ne comprend pas pourquoi l'école ne cherche pas à savoir quelle était la nature de nos relations avec l'enseignant contaminé : est-ce qu'on lui a fait la bise ? est-ce qu'on a été en contact prolongé avec lui ? Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il est normal d'être inquiet. Pourtant, le collègue contaminé n'est pas énormément sorti, il ne s'est pas exposé, à part sur son lieu de travail..."

Contactée, la direction de l'établissement n'a pas souhaité commenter la situation. Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), le pouvoir organisateur de l'école confirme de son côté le cas mais précise qu'il a été jugé "à bas risque". L'enseignant ne donne en effet cours qu'à une dizaine d'élèves uniquement le mercredi. Il n'a donc que peu de contacts avec les enfants et l'équipe éducative. "Le PMS, en accord avec le médecin, a estimé que sa bulle de contact pouvait revenir à l'école car le risque de contamination était faible, explique Julien Nicaise, administrateur général de WBE. Les parents et les professeurs ont été prévenus de la situation et rassurés quant à celle-ci. Des consignes de sécurité ont également été données."