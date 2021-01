Après de nombreuses actions et arrêts de travail d'une partie des professeurs l'année dernière, 2021 semble commencer sur de meilleures bases à l'athénée Andrée Thomas de Forest. Le corps enseignant se plaignait notamment de la direction de l'établissement.

"A notre niveau, on défend de meilleures conditions de travail. Mais à un niveau plus global, c'est la sauvegarde de l'école publique qui est en jeu. On a vraiment l'impression d'être laissés à l'abandon et les déclarations du pouvoir organisateur et du ministre de tutelle n'arrangent rien : ils minimisent la gravité de la situation et pensent même à fermer des classes alors que Bruxelles manque de place", témoignait une enseignante.

Ce lundi, un nouveau directeur va intégrer l'école, indique La Capitale. "La volonté du pouvoir organisateur est vraiment de repartir sur de bonnes bases dans un climat plus serein. Nous souhaitons démarrer la rentrée dans une ambiance plus positive", explique Géraldine Kamps, porte-parole de Walonnie Bruxelles enseignement (WBE).