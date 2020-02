Depuis six ans, Jean-Luc va deux fois par semaine rouler à vélo dans la forêt de Soignes. Depuis 2018, ce Bruxellois voit de plus en plus d’abattages d’arbres lors de ses promenades hebdomadaires. "Le dimanche 24 novembre 2019, j’ai assisté à un spectacle désolant que la Région offre aux nombreux promeneurs et cyclistes", déplore-t-il.

Chaque année, la Région bruxelloise vend en effet des lots de bois à des exploitants. Annuellement, ce sont en moyenne quelque 7 000 m3 de bois qui sont vendus et très souvent exportés outre-mer. Pour justifier ce commerce, Bruxelles Environnement parle de gestion forestière. "Nous mettons un volume de bois en vente qui se trouve en deça de ce que la forêt produit annuellement. Ça n’appauvrit pas la richesse en volume de bois dans la forêt, assure Stéphane Vanwijnsberghe, responsable Nature et Forêts pour l’agence régionale. Si la forêt et son volume d’arbres ne sont pas correctement gérés, il y aura de plus en plus de chablis, notamment pendant des tempêtes comme celles qu’on vit actuellement. Il y a un plan de gestion de la forêt qui est établi par la Région. Parmi les différents objectifs, il y a la préservation du paysage, la conservation de la nature en préservant les arbres qui ont de la valeur et pour lesquels la forêt est une zone Natura 2000, mais il y a aussi l’accueil du public et sa sécurité. Ainsi, nous devons assurer la sécurité des promeneurs. S’il y a trop d’arbres, ça devient dangereux."

Chaque année, ce commerce d’arbres rapporte ainsi entre 300 000 et 400 000 euros à la Région, en moyenne. "Cela dépend surtout du cours du bois annuel et aussi du volume vendu cette année-là."

Des exploitants belges s’occupent de venir couper leur bois et le revendent ensuite. Le bois de la forêt de Soignes est dans la plupart des cas exporté vers l’Asie, et vers la Chine plus particulièrement. "Ce sont les hêtres qui sont envoyés outre-mer, en gros volume. Ces bois sont très souvent transformés en meubles. Mais il y a aussi un plus petit marché local en Belgique." Le bois destiné au chauffage est par exemple largement convoité par les pizzerias bruxelloises. "Les bois résineux sont, eux aussi, valorisés et exploités en Belgique."

"Il faut que ce bois soit vendu et transformé au sein de notre région"

Contacté, le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Écolo) affirme que ce commerce de bois est fait dans le cadre d’une bonne gestion des espaces verts et de la forêt de Soignes. Cependant, le ministre regrette que ce bois soit systématiquement exporté à l’étranger. "Aujourd’hui, le bois qui est coupé dans notre région est parfois vendu à l’autre bout du monde pour être transformé en meubles qui sont ensuite vendus à… Bruxelles et ailleurs. C’est un non-sens environnemental total. Nous réfléchissons à comment faire en sorte que ce bois soit vendu et transformé au sein de notre région. C’est bon pour l’emploi et l’économie locale. C’est bon pour l’environnement", conclut-il.