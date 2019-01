Un fort chabrol a eu lieu dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, rue Jean Gérard Eggericx.

Le Parquet de Bruxelles a confirmé qu'un individu avait pénétré dans un cabinet vétérinaire armé d'un couteau. Il n'a toutefois blessé personne.

Les forces spéciales d'intervention sont rapidement intervenues et ont entamé des négociations avec le suspect. Ce dernier s'est finalement rendu aux alentours de 16h.

"Une procédure de mise en observation (NIXON) dans un service psychiatrique a été entamée. Un médecin psychiatre devra donc examiner le suspect et décider ensuite si les conditions sont réunies afin de maintenir l’homme en observation. Les causes de cet incident seraient à rechercher dans un contexte de problèmes relationnels mais il encore trop tôt pour le confirmer avec certitude", précise encore le Parquet via un communiqué de presse.

