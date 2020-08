"L’enquête de la Ligue des Familles publiée très récemment le rappelle le coût du matériel scolaire. Il varie entre 52€ et 520 € selon les niveaux scolaires et les écoles", indique la commune d'Ixelles.

Pour faire face à ces frais parfois exagérés que représentent la rentrée scolaire pour lesfamilles, la ville d'Ixelles a pris deux mesures pour cette rentrée 2020.

La première est la distribution gratuite du matériel scolaire à tous les élèves des écoles maternelles et primaires et la seconde est l’accès gratuit au repas chaud pour les élèves des écoles maternelles et primaires en enseignement différencié.

« En septembre 2020, ce n’est plus une liste qui sera donnée aux enfants mais les fournitures scolaires elles-mêmes. Stylos, crayons, colles, gommes, etc. seront distribués au début de l’année scolaire aux élèves des

écoles communales. La commune y consacre un budget de 200.000 € exclusivement dédié au matériel», précise Bea Diallo, (PS) 1er échevin en charge des Finances.

« Les fournitures scolaires ont d’ores et déjà été livrées au sein des écoles, indique Romain De Reusme (PS), échevin de l’Instruction publique. Elles attendent les élèves. Ce sont des fournitures de qualité qui remplissent toutes les conditions utiles à l’apprentissage. Le matériel a été défini avec les enseignants lors de l’année scolaire précédente. Tous les besoins ont été identifiés pour éviter que des listes ne s’ajoutent à la rentrée. Concrètement, deux kits différents sont créés. Le premier est adressé aux élèves de 1ère et 2 èmes primaires. Près de 700 kits seront distribués. Le second est adressé aux élèves de la 3 ème à la 6 ème primaire et concernent près de 1200 élèves. »

L'autre aide concerne les repas chauds du midi. « Dès septembre 2020, à la rentrée scolaire, des repas chauds gratuits seront prévus pour les 1.300 élèves fréquentant l’enseignement différencié sur le territoire de la commune, poursuit Romain De Reusme. Pour chaque élève bénéficiant de cette mesure, ce sont 181 repas chauds, sains et complets qui seront offert lors de chaque année scolaire».