La Ville de Bruxelles a recyclé plusieurs centaines d'ordinateurs qu'elle a distribué à des élèves défavorisés pour lutter contre la fracture numérique.

Offrir un ordinateur aux élèves qui n'en ont pas pour leur permettre de poursuivre leur scolarité à distance pendant le confinement. C'est l'objectif que ce sont lancés la Ville de Bruxelles et son partenaire technologique, ICity. 300 ordinateurs ont ainsi été reconditionnés par différentes ASBL, dont Molengeek, pour réduire la fracture numérique dans la capitale.

Parmi les bénéficiaires du projet, deux élèves de Randa Amghar. Institutrice en 3e primaires, elle tenait à maintenir le contact avec ses élèves. "Je savais qu'ils n'étaient pas concernés par un retour à l'école et je trouvais important d'établir un lieu autre que celui des exercices envoyés par mail. Quand les enfants ne voient pas de nouvelle matière et font toujours le même style d'exercices, ils finissent par se lasser et laisser tomber." Comme d'autres enseignants, elle décide donc d'instaurer un système de vidéoconférence.

Oui, mais voilà : deux de ses élèves ne se connectent pas. "Pour le premier, je savais qu'un ordinateur n'était pas la priorité financière des parents. L'autre m'a expliqué que son ordinateur était cassé. Je pensais que c'était réservé aux élèves du secondaire mais j'ai quand même tenté ma chance et j'ai bien fait : mes deux élèves ont chacun reçu un ordinateur. Leurs parents sont ravis !"

Ainsi, Randa Amghar a pu assurer un suivi équitable avec tous ses élèves. "On ne se rend pas compte à quel point les enfants ont besoin d'un ordinateur à la maison. Pour faire des recherches, recevoir des exercices, envoyer des devoirs, etc. Le numérique, ce n'est pas l'école de demain mais d'aujourd'hui. Et puis, la vidéoconférence permet de maintenir une sphère relationnelle : on peut discuter de la situation actuelle, ils m'ont parlé de leur ressenti et je les ai rassurés. Et ils peuvent se connecter entre eux et ainsi rompre la solitude ou la routine du confinement."