Les premiers artistes et les dates de l'édition 2022 ont également été annoncés. Malgré un accès conditionné à la possession d'un Covid Safe Ticket, les Nuits Botaniques 2021 se sont déroulées à capacité maximale et ont rassemblé pas moins de 22.000 spectateurs. L'organisation précise qu'aucun foyer de contamination ne lui a été signalé, que ce soit par le public ou par les autorités sanitaires fédérales alors que "la contagion du bonheur musical fut bel et bien présente à tous les étages".

Les organisateurs ont également profité de l'occasion pour annoncer que l'édition 2022 des Nuits Botanique se tiendrait du 26 avril au 15 mai avec des prestations, entre autres, de OBOY, Gaëtan Roussel, Belle & Sebastian, Novo Amor ou encore Tindersticks. D'autres noms seront annoncés par la suite.