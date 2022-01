François, un des meilleurs amis de Freddy Thielemans : "Je suis très admiratif de ce grand monsieur et fier d’avoir été son ami" Bruxelles Charlotte Egli © GUILLAUME JC

François Chladiuk nous parle de son ami Freddy Thielemans, décédé ce week_end. Ce collectionneur passionné de Far West, a rencontré Freddy Thielemans fin des années 90. Depuis, ils sont devenus inséparables. "Nous nous sommes connus sur le tard mais en réalité Freddy et moi on a dû se croiser tout jeune parce qu’on s’est rendu compte qu’on avait plein d’amis communs en fait", nous explique François Chladiuk.