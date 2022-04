Molenbeek est l’une des communes les plus pauvres de Belgique", déplore Françoise Schepmans (MR), ancienne bourgmestre de Molenbeek. "Les propos de Conner Rousseau sont caricaturaux et réducteurs. Il fait du bashing à bon compte." Elle qui a également été échevine de l’Instruction publique signale qu’elle n’a jamais entendu dire que des cours étaient donnés en arabe dans les écoles de l’enseignement officiel. "Mais il est vrai que c’est une commune compliquée et complexe sur le plan économique, social et culturel."