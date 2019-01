En attendant, Françoise Schepmans a également rencontré Vincent De Wolf - chef de groupe MR au parlement et principal adversaire pour la tête de liste - cette semaine. "Nous sommes d'accord sur le fait que nous devons jouer l'équipe. Via nos expériences municipaliste et régionale, je pense que lui et moi sommes les plus à même de mener cette campagne en tant que duo de tête. La seule certitude, donc, est que si je suis tête de liste - et j'estime avoir les capacités pour l'être -, je souhaite que l'on joue collectif. Je veux une liste participative mettant en avant une nouvelle génération", poursuit Françoise Schepmans qui se défend ici de tout jeunisme. "Il est temps de partager et de faire monter une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, ce sont des personnes de 30 ans, de 40 ans. Ce sont aussi des candidats issus de la diversité bruxelloise, des quartiers bruxellois."