© Ennio Cameriere

9h30, sur le parvis de l'hôtel de ville de Schaerbeek. Le mois de février commence par une pluie fine couplée d'un vent glaçant. Mais ce n'est pas assez pour arrêter Younes, Field Agent (agent de terrain en français) de la Cocom. Parka, masque, gel, il retrouve son collègue, lui aussi nommé Younes.

Leur mission : aller frapper aux portes de celles et ceux que le centre de tracing, qui opère par téléphone, n'a su toucher. Les deux jeunes hommes se rendent au plus près des cas contacts, des positifs, des personnes de retour de voyage. " On n'est pas la police, notre mission n'est pas de contrôler, mais de s'assurer que tout le monde aille bien " expliquent-ils.

© Ennio Cameriere

La mission a commencé en mai 2020, soit peu après le début de la pandémie. Au début, ils n'étaient qu'une dizaine, et puis la Cocom a augmenté son recrutement pour composer une équipe de 65 agents et 6 coordinateurs l'été dernier. " J'ai un background en communication , explique le premier Younes. Après un an de travail derrière un ordi, j'avais envie de redonner du sens à ce que je faisais, de faire du terrain, d'être au contact des gens. "

Dans le déboulé de la rue Général Eenens, les deux Younes se séparent, et le second frappe à une porte dont il a reçu l'adresse. Il s'agit d'une famille dont l'adolescente était cas contact. C'est le père qui ouvre la porte, semblant un peu hésitant. Younes lui propose directement de continuer la discussion en néerlandais, anglais, arabe, espagnol ou même suédois. " On essaye de toujours s'adapter à la langue du ticket (le patient, dans le jargon, NdlR), et si ce n'est pas possible alors on trouve un collègue qui peut repasser plus tard ou téléphoner. " Après avoir vu l'adolescente, et l'avoir questionnée sur son statut vaccinal, ses symptômes, et ceux de sa famille, l'agent de terrain remplit un formulaire envoyé directement en interne (et détruit sur son terminal, comme le veut le RGPD) pour traiter les données.

Humaniser les institutions

Ce dispositif "porte-à-porte", la Cocom le met en place en extension du tracing par téléphone, pour toucher les personnes âgées, les victimes de fracture numérique, ceux dont la Cocom n'a pas le numéro de téléphone.

© Ennio Cameriere

Mais Younes et ses collègues sont aussi là pour apporter du lien social qui a manqué pendant la crise, mettre un visage sur les institutions auprès des citoyens, établir une relation de confiance, donner des conseils ou encore relayer une situation familiale délicate quand cela s'avère nécessaire. En 20 mois de visite, les agents ont ouvert 120.000 portes, un chiffre impressionant quand "40% des adresses qu'on a aboutissent à un traitement des données ", confie Coralie Crahay, coordinatrice des agents de terrain.

Deuxième porte. C'est cette fois-ci une jeune femme qui n'avait pas mis son numéro de téléphone à jour et que le tracing n'arrivait pas à joindre. Elle était positive au Covid. Ce sont, au total, 41 000 cas positifs comme elle qui ont été tracés par cette cellule, et donc aussi par ses agents qui font, eux aussi, partie des professions " en première ligne " de la crise. " On doit prendre notre température tous les matins avant de commencer, on reçoit également des masques, des autotests, du gel ", explique Younes, qui tient à se protéger et à protéger ses proches.

Du porte à porte, des questions sur le tracing, et une méthode de recrutement qui vérifie " si les agents portent bien les mêmes valeurs que la Cocom ", le pitch du métier des agents de terrain peut en inquiéter certains... et c'est normal, et même compris. Mais Younes, Younes et Coralie l'affirment: ils sont là pour les citoyens, pour les rassurer et les aider. " Dans 95% des cas, on reçoit un bon accueil" , rassure l'agent.