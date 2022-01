Très tôt, on a confié à Freddy Thielemans la lourde tâche d'accueillir les chefs d'Etat et autres têtes couronnées de passage à Bruxelles. Germaniste de formation, fils d'un professeur d'anglais, l'ancien chef de cabinet d'Hervé Brouhon affichait une aisance plus que parfaite en anglais, en allemand et en flamand. Il maîtrisait également l'italien et l'espagnol. Sans parler des dialectes régionaux (bruxellois, catalan, etc). Dès les premières rencontres protocolaires, Freddy Thielemans plaçait quelques phrases dans la langue de l'hôte du jour, quelle que soit sa nationalité. Une prouesse linguistique qu'il rééditait systématiquement selon un modus operandi ficelé comme une écharpe maïorale un jour de fête nationale. Portrait d'un homme qui a parlé toutes les langues du monde.