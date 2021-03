En février dernier, lors de la semaine de Carnaval, l’échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, Delphine Houba (PS), lançait une opération gratuité à destination des étudiant(e)s dans sept musées bruxellois. Objectif : répondre à l’isolement des jeunes en leur proposant, sans débourser un euro, de profiter des riches collections et des expositions des musées de la Ville. Bilan de cette première opération : plus de 3 500 étudiant(e)s ont répondu présent(e)s.

L'action est donc réitérée durant les deux semaines des vacances de printemps. Quinze musées supplémentaires se joignent au programme. "Cela démontre que la plupart de nos musées, malgré la crise et les difficultés qu’ils traversent, adhèrent avec entrain à une initiative inédite pour soutenir les jeunes, particulièrement impacté(e)s par les effets de la crise sanitaire. Grâce à la coopération du secrétaire d’Etat Thomas Dermine, nous pouvons élargir notre champ d’action puisqu’un certain nombre d’établissements scientifiques fédéraux participeront à cette opération. Nous pouvons compter aussi sur la participation d’autres institutions privées et régionales", se réjouit l'échevine.

Pour bénéficier de cet avantage, il suffira aux étudiant(e)s du cycle supérieur de réserver leur visite par téléphone et/ou sur le site de chaque musée. Il leur sera demandé de présenter leur carte d’étudiant(e) à l’entrée du musée.