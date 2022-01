En 2018, à l’occasion du nonantième anniversaire de feue Annie Cordy, la Ville de Bruxelles offrait à la célèbre chanteuse une fresque colorée, dans le square laekenois qui porte désormais son nom, à côté de l’ancienne gare de Laeken.

Mais ce qui était au départ un hommage bon enfant à la pétillante artiste née à Laeken s’est transformé au cours de ces derniers mois en véritable pomme de discorde. La Ville de Bruxelles ambitionne en effet de repenser le parc avec notamment une serre urbaine, et se dit contrainte de détruire la fresque à cause de l’amiante présente dans le bâtiment porteur et de l’instabilité de ce dernier. Voulant toutefois conserver un hommage, les autorités bruxelloises se sont engagées à ériger une nouvelle œuvre sur place : trois choix sont actuellement proposés dans le cadre d’une enquête en ligne.

(...)