Une nouvelle enseigne de livraisons de cours et plats préparés à domicile débarque dans la capitale belge. A partir du 29 juin, Frichti livrera, "en 20 minutes chrono" promet-elle, dans le centre et le sud de Bruxelles (Ixelles, Etterbeek, Saint-Gilles, Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem), ce 7 jours sur 7 de 9h à 22h.

Créée en France voici six ans, Frichti se présente comme un concept de supermarché responsable et joue la carte du 100% frais local et de saison.

En termes de prix, l'enseigne propose des plats préparés "frais et cuisinés maison" à partir de 5,90 € ains que des "kits recettes réalisables en moins de dix minutes". Frichti ne fait par ailleurs pas payer la livraison.

Pour son arrivée à Bruxelles, Frichti s'associe au service de livraison de croquettes artisanales et bio Kroket, le fabricant de sauces artisanales (et piquantes) frabriquées à Bruxelles Swet, le traiteur Mica, le boulanger artisanal saint-gillois Boulengier ou Pierre Marcolini.

A tester et comparer parmi la multitude de concepts quasi similaires présents dans la capitale belge.