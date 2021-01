La fusillade a eu lieu vers 15h20 ce vendredi au quatrième étage d'un immeuble à appartements sur la place Eugène Verboekhoven. Les circonstances exactes ne sont toujours pas connues.

La police s'était déplacée en nombre sur les lieux et avait mis en place un périmètre de sécurité. Une échelle des pompiers a été utilisée pour évacuer la victime gravement blessée. Cette dernière était dans un état critique et a été conduite à l'hôpital sous la surveillance d'un médecin.

Elle est aujourd'hui hors de danger et son état s'est depuis stabilisé, indique ce samedi le parquet de Bruxelles. La police a également pu interpeller un suspect, qui doit être présenté dans la journée à un juge d'instruction pour tentative de meurtre et détention d'arme prohibée. Les circonstances restent floues. Seule certitude: au moins deux coups de feu ont été tirés, et l'un a grièvement blessé la victime.