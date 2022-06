Les fusillades s’enchaînent à Molenbeek. Pas plus tard que la semaine dernière, la bourgmestre Catherine Moureaux appelait le fédéral à renforcer la présence policière dans cette commune face à la dixième fusillade survenue en moins de six mois sur ce territoire où les trafics d’armes et de stupéfiants font grimper les tensions, tout comme les craintes des riverains.