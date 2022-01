D’une commune bruxelloise à l’autre, d’une rue à l’autre, les réalités financières et les services rendus à la population peuvent drastiquement varier. Selon un récent rapport de Bruxelles Pouvoir Locaux, la Ville de Bruxelles dispose de 3.591€ par habitant… alors qu’à Ganshoren, cette capacité n’est que de 1.226€. Même sauts de géants au niveau de la fiscalité, ou au niveau du nombre de personnel par habitant…

Face à ces inégalités entre les 19 entités, le parti de la majorité Vooruit est sorti du bois et plaide pour une fusion des communes et “la nécessité d’une Bruxelles unifiée”. “La fusion des communes bruxelloises reste la meilleure voie vers plus de solidarité, plus de prospérité et de meilleurs services pour les Bruxellois”, a déclaré dans un communiqué la députée Els Rochette (one.brussels). “Seule une fusion peut garantir que la richesse de l’Est bruxellois soit également utilisée pour aider les Bruxellois vulnérables de Molenbeek ou d’Anderlecht. Il n’y a aucune raison pour qu’un habitant de Koekelberg ne bénéficie pas de recettes communales élevées grâce aux bureaux qui se trouvent à Saint-Josse et à Bruxelles-Ville”. (...)