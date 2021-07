Gaetano Boutcher, cofondateur de Rise for Climate tire la sonnette d’alarme et organise de nouveaux rassemblements.

On est tous complètement effaré", réagit d’emblée Monsieur marche du climat en Belgique à la suite des inondations de la semaine dernière. Gaetano Boutcher rappelle que le GIEC savait tout ça depuis 1990. "Mais, maintenant, ce qui est très inquiétant, ce sont les prévisions du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat avec le scénario 8.5, le plus extrême et catastrophique. On va avoir des températures qui iront jusqu’à 50 ou 55 degrés d’ici à 2050. Et on l’observe déjà dans l’hémisphère nord comme récemment au Canada. Le permafrost fond avec 80 années d’avance sur les prévisions… ça va donc même plus vite que ce qu’ils ont anticipé. Comme le disait Nicolas Hulot, c’est maintenant ou jamais ! Non pas pour éviter le réchauffement climatique mais pour en éviter les pires effets."