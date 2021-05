La commune de Ganshoren a obtenu le label "amis des animaux" délivré par la Région., précise Sabrina Baraka (MR), échevine du bien-être animal.

L'échevine poursuit la liste des actions réalisées pour le bien-être animal à Ganshoren : "Nous avons également investi dans des cages de trappage et avons deux lecteurs de puces. Ceci nous permet de pouvoir identifier si les chats errants appartiennent à quelqu'un et pourraient dès lors retrouver leur foyer. Nous stérilisons les chats errants sur notre territoire mais nous essayons en plus de faire adopter ceux qui sont adoptables".

La commune de Ganshoren octroie également une prime à la stérilisation pour les chats domestiques à raison de 25 euros pour un mâle et 50 euros pour une femelle (aximum trois chats par an dans un même foyer). "Ceci afin de motiver les citoyens à remplir cette obligation qu'est la stérilisation de son animal", souligne Sabrina Baraka. Nous avons créé sa propre journée du bien-être animal en 2017 avec les associations protectrices de tous les animaux confondus".

La commune est passée aux feux d'artifice à bruits contenus pour éviter d'effrayer les animaux. Elle fait également souvent appel à des dons de nourriture et couverture pour les animaux.

"Et enfin, nous avons initié une "Cellule du bien-être animal" en janvier 2020 qui comprend les services communaux de la prévention et de l'environnement, la police locale et zonale, Bruxelles-Environnement et diverses associations tel que Chats Libres, l'Association Royale de protection des oiseaux, Vétas etc, ajoute l'édile. Notre but est de pouvoir élargir notre champs d'action, de pouvoir créer un réseau d'acteurs actifs afin d'intervenir de manière optimale avec les bonnes personnes car ouvent les actions relatives au bien-être animal demandent des interventions prises en urgence".