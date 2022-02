L’Union des Commerçants et Indépendants de Ganshoren compte organiser des actions et servir de relais des indépendants auprès des autorités.

C’était en quelque sorte un vide dans la commune de Ganshoren. Dans de nombreuses localités bruxelloises, les commerçants de proximité se regroupent afin d’organiser des braderies et de faire entendre leur voix de façon univoque … Désormais, ce type de structure est en place dans la petite commune du Nord-Ouest : l’Union des Commerçants et Indépendants de Ganshoren (Ucig pour les intimes) vient de voir le jour sous l’impulsion de quatre indépendants ganshorenois.

"Il manquait de lien entre les indépendants de la commune. On va pouvoir organiser des événements, comme des braderies, faire des actions… Ce sera également utile pour entrer en dialogue avec les autorités et trouver des solutions diplomatiques", explique Delphine Rollies, gérante de la blanchisserie Ganshory et depuis peu présidente bruxelloise de l’Unizo.

"On est enchanté de voir arriver cette association, structurée grâce à des acteurs implantés depuis longtemps dans la commune de Ganshoren et qui connaissent ses défis", commente l’échevin Stéphane Obeid (MR), en charge des Affaires économiques.

Il faut dire en effet que les défis sont grands dans la commune septentrionale : de nombreux commerces de proximité ont déserté l’entité et le surnom d’"avenue Louise du Nord" pour qualifier l’avenue Charles-Quint ne sonne à nos oreilles contemporaines que comme un cocasse souvenir suranné.

"Les commerçants se rendent eux-mêmes compte que le tissu économique périclite. En 10 ans, on a perdu 10% des surfaces commerciales. On a mis des choses en place, comme les chèques locaux, et on va continuer. Avec une association volontariste, ça ne peut qu’aller mieux", espère le premier échevin.