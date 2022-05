C’est en général à la fin de l’année que les communes décident de renouveler pour l’année suivante, ou de modifier, leurs deux taxes emblématiques, à savoir l’impôt des personnes physiques (IPP) et le précompte immobilier (PRI). En la matière, Ganshoren a une nette avance : le collège échevinal présentera en effet ce jeudi le règlement fiscal de l’année 2023. Et du changement est à prévoir.

L’IPP, actuellement fixé à 6,8%, va être baissé à 6,5%."On veut récompenser le travail. C’est notre volonté politique en dépit du contexte macroéconomique difficile", assure l’échevin des Finances Stéphane Obeid (MR). Ce nouveau taux de 6,5% se trouve dans la moyenne bruxelloise, entre les 4,9% de Schaerbeek et les 7,5% d’Ixelles et Watermael-Boitsfort.

Une augmentation d'une cinquantaine d'euros

Baisse d'un côté, hausse de l'autre : le précompte immobilier, actuellement à 2.990 centimes additionnels, va monter à 3.240. "Un tax shift proportionné", assure le grand argentier ganshorenois.

"Le précompte n’avait pas bougé en 22 ans. On aurait voulu faire autrement, mais on n’a malheureusement pas beaucoup de leviers. Nous sommes par exemple la commune avec la plus faible densité de bureaux, ce qui ailleurs représente une manne pour les communes", commente le libéral qui pointe aussi l’augmentation de la dotation au CPAS et les différentes crises.

Par rapport à la médiane du parc immobilier, cette augmentation fiscale du PRI devrait représenter une cinquantaine d’euros par an pour les propriétaires… sans compter la baisse de l’IPP. "Il devrait y avoir une neutralisation des deux taxes pour beaucoup de ménages."

Avec ce taux, Ganshoren fait désormais partie des dix entités qui dépassent les 3.000 centimes additionnels. L’entité avec le taux le plus faible étant Auderghem (1.990) et celle avec le plus élevé Jette (3.890). "Il faut comparer des pommes et des pommes, c’est-à-dire se comparer à Koekelberg, Evere, Berchem et Jette. Et il faut voir le rendement de cet IPP, qui n’est pas le même partout."

Si la commune du nord-ouest bruxellois est en avance sur ses voisines pour déterminer sa fiscalité, elle est en revanche en retard sur la majorité des entités en ce qui concerne la confection du budget. L’exercice 2022 et pluriannuel sera présenté ce jeudi au conseil. A savoir plusieurs mois après le début de l’année. Un retard qui se retrouve également à Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse et Anderlecht.