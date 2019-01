Le butin est faible mais les classes, dans les sections maternelle et aux Bourgeons, sont dévastées





Mauvaise surprise pour le personnel scolaire, les parents et les petits bouts scolarisés en maternelle et aux Bourgeons (section d'enseignement spécialisé), à l'école Notre-Dame de la Sagesse, à Ganshoren, ce matin. Un cambriolage a eu lieu durant le week-end, au sein de l'établissement situé au dos de la Basilique de Koekelberg. Le butin est maigre : on déplore au moins un ordinateur subtilisé et quelques fournitures. En revanche, les dégâts sont très conséquents : selon nos informations, on parle, au bas mot, de cinq classes saccagées...





Les dégats sont tels que les enfants scolarisés dans les classes impactées n'auront pas cours dans leur classe avant mercredi, minimum. L'accueil, en revanche, est bien garanti pour les parents qui n'auraient pas la possibilité d'organiser la garde de leur progéniture d'ici-là.





La police locale de Ganshoren se chargera de l'enquête. La police scientifique a notamment été dépéchée sur les lieux en cours de journée ce lundi.