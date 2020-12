Le 6 décembre dernier, pour la Saint-Nicolas, la secrétaire d’État à l’Égalité des Chances Nawal Ben Hamou (PS) a participé à une fête réunissant, selon La Capitale, 125 enfants dans la commune de Ganshoren. L'événement festif a été organisé par l'ASBL Kids and Family qui propose du soutien scolaire et des activités extra scolaire aux enfants défavorisés de la commune. Suite à cet article, la polémique a gonflé sur Facebook. "Ce n'était pas une petite fête et ce n'est pas normal dans cette période de pandémie, martèle le Bourgmestre de Ganshoren, Pierre Kompany (CDH). Il faut demander l’autorisation et respecter les restrictions avant d'organiser ce genre d'événements. Nous évitons les regroupements, nous avons dit non à des personnes qui souhaitaient organiser des rassemblements avec pourtant moins d'invités. Ceux-là ne doivent pas comprendre".

"Nous n’approuvons pas cette fête et nous allons dans un courrier le notifier à la direction de l'association", conclut le bourgmestre.

La directrice de l'association est Khadija El Mahyaoui. Cette éducatrice de profession, également conseillère communale de l'opposition (Ensemble-Samen#Carthe), est attristée par la polémique. "C'est dommage. On a seulement voulu offrir un petit moment récréatif aux enfants que nous accueillons dans notre école de devoirs. Tout s'est fait dans le respect des règles sanitaires. J'avais contacté l'ONE, qui subventionne l'association, et j'ai suivi leurs consignes. J'ai respecté les bulles de 20 enfants. L'événement s'est déroulé en plein air et a regroupé 120 enfants précisément et nous avons dû limiter. Aucun parent n'était convié. Les enfants étaient dispatchés. Ils ont fait la file par bulle pour voir Saint-Nicolas".

Et concernant la venue de Nawal Ben Hamou : "J'avais assuré par deux fois aux membres de son cabinet que les règles de sécurité seraient respectées". La porte-parole de la Secrétaire D’État socialiste ne dit pas autre chose : "C'était un événement qui s'est déroulé à l'extérieur. On nous a assuré que les conditions de sécurité étaient réunies."