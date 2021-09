Après le marché annuel de Jette le lundi 30 août c'est au tour de Ganshoren d'organiser son marché annuel le week-end du samedi 11 et dimanche 12 septembre. La brocante et la fête foraine traditionnelles seront de la partie.souligne Sabrina Baraka (MR) échevine des festivités et animations urbaines.

Pour célébrer le retour de cette fête après l'annulation l'année dernière pour cause de pandémie, la commune propose samedi soir un concert à 20 heures sur la parking Zeyp, derrière le centre culturel, parallèle à la place Guido Gezelle. "Il s'agit du groupe Trioco qui s'est déjà produit cet été à Broustin, précise l'échevine libérale. Le groupe belge a un répertoire international et diversifié. Toutes les générations seront ravies. A la suite du concert, nous proposons également au même endroit, pour éviter une trop lourde logistique et les navettes des spectateurs, un spectacle sons et lumières". Le show pyrotechnique remplace le traditionnel feu d'artifice.

La brocante et le fête foraine seront installées sur tout un parcours entre le coin de la rue François Beeckmans-Charles Quint et la place Guido Gezelle en passant par les rues Sergent Sorensen et Église Saint-Martin. Sabrina Baraka ajoute : "Nous avons raccourci le parcours cette année à cause aux restrictions sanitaires".