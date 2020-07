Le marché annuel de Ganshoren n'aura pas lieu cette année. Consolidée par le dernier Conseil national de sécurité, la décision des autorités locales d'annuler l'événement remonte au 26 juin, après plusieurs réunions entre les services de police, le bourgmestre Pierre Kompany (cdH) et l'échevine en charge des festivités Sabrina Baraka (LB).

"Le marché annuel de Ganshoren compte entre 800 et 1000 exposants hors forains et hors public. Nous avons également fait le protocole de cet événement et sans surprise, les feux étaient rouges", explique-t-elle. Divers scénarios ont été étudiés pour accueillir uniquement les forains. La commune ne disposant pas d'une vraie place, cela n'était toutefois pas possible et nullement avantageux pour eux, après concertation, si l'événement n'était pas accompagné d'une braderie.

"Nous devons, en tant qu’élu(e)s locaux, prendre des décisions aussi difficiles et peu populaires puisses-t-elles être mais nous nous devons d’être responsables face à cette crise tout en ne laissant personne sur le carreau. Pour cela, la commune n’oubliera pas les forains qui y viennent depuis des années et participent à la vitalité économique de Ganshoren", précise Sabrina Baraka.

Les commerçants travaillant dans la commune ont pu bénéficier d’une indemnité réglée par un règlement instaurant l’indemnisation compensatoire des commerces dont l’activité a été affectée de manière extraordinaire par une force majeure voté au conseil communal du mois d’avril dernier.

Un avenant à ce dit règlement sera voté lors du prochain conseil communal de septembre pour que les forains puissent également prétendre à une indemnisation. "Nous sommes une petite commune avec peu de moyens mais nous proposerons de les indemniser pour toutes les braderies et marchés qui n’ont pas pu avoir lieu à cause de la crise Covid-19 et ce suivant le règlement déjà effectif", conclut l'échevine.