Le bourgmestre de Ganshoren Pierre Kompany (CDH) sort de sa réserve concernant le squat dans l'ancienne maison de repos de la rue Van Overbeke. Il ne comprend pas pourquoi la Région bruxelloise n'a toujours pas trouvé de solution.

Depuis le mois d’avril, l’ancienne maison de repos rue Van Overbeke à Ganshoren, fermée depuis plus d’un an, est occupée illégalement par des sans-abri et des sans-papiers.

Depuis plusieurs semaines, les riverains se plaignent de vandalisme dans la rue et aux alentours. Les habitants déplorent, sur les réseaux sociaux, l’absence de réaction de leur bourgmestre Pierre Kompany, (CDH). Pierre Kompany comprend la réaction des habitants mais se défend d’être passif. “Depuis septembre j’alerte les politiques à ce sujet, souligne-t-il. J’ai envoyé plusieurs courriers aux différents ministres de la Région. Comme cela traînait j’ai même envoyé