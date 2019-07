Une communication de la commune de Ganshoren a créé l’émoi chez les habitants depuis ce mardi 11 heures. La publication, partagée plus de cent fois, demande à la population d’être très attentive lors des promenades avec des chiens. L’un d’eux a été victime d’un empoisonnement récemment, indiquent toujours les autorités : "Les gardiens de la paix nous ont signalé un cas dans le quartier Beeckmans-De Bast. Soyez donc extrêmement vigilants et réagissez immédiatement en cas de suspicion."

Les faits se sont produits dans la journée de vendredi à proximité de la bibliothèque de la rue Beeckmans. "Des gardiens de la paix ont pris contact avec moi vendredi pour me signaler qu’il y avait un habitant qui aurait eu son chien empoisonné. Quand il l’a sorti, tout allait bien. Apparemment, il aurait mâchouillé quelque chose et son comportement aurait directement changé. L’animal serait devenu agressif envers le propriétaire. Selon les explications que j’ai reçues, le chien aurait eu des pertes importantes de sang", raconte l’échevine du Bien-être animal, Sabrina Baraka (MR).

L’association Veeweyde confirme être intervenue pour un chien de race American Staff dans le quartier suite à un appel de la zone de police Bruxelles-Ouest (Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Molenbeek). "On nous a appelés pour un chien mal en point là-bas. La police avait essayé d’intervenir, mais le chien avait montré des signes d’agressivité tout en agonisant. Notre chauffeur a pu le prendre pour se rendre au refuge, mais l’animal est décédé sur le trajet. Le propriétaire du chien n’a pas souhaité faire d’autopsie. C’est donc difficile de dire exactement ce qu’il s’est passé."

La cause du décès n’est donc pas définitive, mais la commune a aussi demandé une vigilance accrue de la part des gardiens de la paix. "Ils le sont déjà car chez nous ils sont déjà très sensibles à ce sujet. Il y a quelques années déjà, au niveau de cette zone on avait eu des soucis avec des gens qui mettaient des boulettes de mort-aux-rats", commente Sabrina Baraka.

Le drame intervient alors que la commune tente d’améliorer son action sur le terrain pour le bien-être animal. Une réunion s’est même tenue la semaine dernière pour mettre en place une cellule spécifique pour améliorer la communication entre les intervenants. "Le rendez-vous a eu lieu entre le service prévention et celui du bien-être animal pour mettre en place la cellule. Elle devrait comprendre les deux services précités, la police, des vétérinaires ganshorenois, des associations et la prévention. La première réunion de ce groupement devrait avoir lieu début septembre. Le but est d’avoir des synergies pour le bien-être animal", conclut l’échevine.