Les occupants du rez-de-chaussée se sont présentés spontanément aux urgences.

Dimanche vers 17h25, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un empoisonnement au CO dans un appartement au 2e étage d'un bâtiment situé avenue du Duc Jean, à Ganshoren. Légèrement intoxiqués, les parents et leurs deux enfants ont été transféré à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. "L'origine du CO est, probablement, l'installation au gaz et/ou l'extraction des gaz de combustion, qui a été fermée et scellée par Sibelga", indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Le compteur du gaz de l'appartement a également été fermé et scellé. Les installations des autres appartements ont été contrôlées mais ne posaient aucun problème. Le bâtiment a été ventilé. Les occupants du rez-de-chaussée se sont présentés spontanément aux urgences de l'hôpital pour un contrôle mais ils étaient tous en bonne santé.

"J'insiste sur l'importance de faire placer des installations au gaz conformes par un technicien agréé, de faire effectuer les entretiens annuels et de faire procéder au contrôle bi-annuel obligatoire, également par une société qui a pignon sur rue", conclut Walter Derieuw.