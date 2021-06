Le projet Go West est situé à Molenbeek, entre la chaussée de Ninove, la rue Pierre Van Humbeek et la rue Edmond Bonehill. Une localisation à la jonction de plusieurs lignes de tram, de bus et de métro dans le quartier Gare de l’Ouest. Il s’inscrit dans un programme plus vaste initié par le promoteur Revive, spécialisé dans le redéveloppement de sites industriels désaffectés et pollués. C’est sur le terrain accueillant par le passé les activités de production de la brasserie Vandenheuvel que celui-ci a développé le projet Ekla (du nom d’une bière brassée en ces lieux): 22 000 m² comprenant un hôtel, des commerces, des bureaux, une école primaire et une tour de logements.

© Brison

En 2013, citydev.brussels rachète à Revive un morceau de terrain adjacent pour y développer Go West avec le promoteur CIRIL et le bureau d’architectes A2M. 31 appartements, entièrement traversants ou disposant au moins de deux façades et d’une terrasse, une crèche pouvant accueillir 36 enfants et un commerce de 45m².

Go West marque la phase initiale d’une revitalisation de tout le quartier de la Gare de l’Ouest dont le Plan d’Aménagement Directeur (PAD) vient d’être approuvé en seconde lecture par le gouvernement bruxellois. "A côté du PAD de la grande friche ferroviaire de la gare de l’Ouest, la rénovation urbaine implique également des projets comme celui-ci qui s’inscrivent à plus petite échelle dans les quartiers. En collaborant à la reconversion de cet ancien site industriel, la Région garanti l’intégration d’une crèche et de logements abordables dans ce projet immobilier", indique le ministre-Président Rudi Vervoort (PS).

"Go West est un projet très qualitatif sur un terrain très complexe pour lequel il faut féliciter autant les architectes que l’entreprise de construction. Il préfigure les immenses challenges qui nous attendent dans cette zone de la gare de l’Ouest dans laquelle citydev est amenée à s’investir pendant les années à venir afin de transformer ce territoire en friche en quartier mixte, attractif, pourvoyeur d’emplois, de services et d’équipements, tout en conservant une offre de logements abordables et de qualité", ajoute Benjamin Cadranel, administrateur général de citydev.brussels.