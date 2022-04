La commune d’Uccle attend cela depuis 2018. Sur la dalle où se trouve l’actuel terminus du bus 37 “gare de Linkebeek”, elle souhaite implanter un parking dissuasif de 87 places. Mais le propriétaire de la dalle, Infrabel a eu quelques démêlés urbanistiques avec ce terrain... "L'administration régionale a dû attendre que cela soit réglé pour étudier notre demande de permis” nous explique l’échevin en charge des Travaux public, Thibaud Wyngaard (écolo). “On espère que ce parking incitera davantage de personnes à opter pour le train afin de réduire le trafic de transit dans notre commune.” Concernant la gestion du parking, rien n’est arrêté. Payant ou gratuit, la commune assure juste le vouloir “attractif.” Le stationnement de vélo sera aussi prévu.



Changement pour le terminus du 37

Privé de son terminus, le bus 37 terminera sa course de l’autre côté de l’avenue des Sophoras. Le square entre cette avenue et celle des alisiers sera aussi réaménagé pour accueillir le nouveau terminus et un espace public.

© GSV

La commune prévoit tout d’abord deux mois de travaux pour le square puis trois semaines pour la dalle.Thibaud Wyngaard nous annonce également la rénovation et l’élargissement cet été du trottoir de l'avenue des Hospices entre Alisier et Homborchveld. Le but est de créer un trottoir plus “confortable” dans ce secteur où se côtoient l’athénée royal Uccle 2 et l’école communale du Homborch.

L’enquête publique pour ces deux projets se termine le 10 mai.