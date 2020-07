Ils sont au bord de gouffre et se sentent abandonnés par la SNCB. Une dizaine de commerçants de la gare de Bruxelles-Midi ont envoyé à la mi-juin un courrier à l’entreprise ferroviaire pour l’alerter de leur situation financière désastreuse et lui demander de l’aide. Devant le refus de la SNCB d’accéder à leur demande, ils ont souhaité médiatiser leur cas.

À cause des mesures de confinement imposées lors de l’épidémie de Covid-19, ces commerçants ont été obligés de fermer leurs magasins du 18 mars au 11 mai, réduisant donc leur chiffre d’affaires à zéro. Et la reprise des affaires est lente, très lente. Si les gares connaissent un peu plus d’affluence depuis la mi-mai, on est encore bien loin des taux de passage d’antan. "Les clients ne sont pas de retour. L’été va être catastrophique car on