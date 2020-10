Des cannettes de bière s'entassent dans un coin, entourées d'une flaque peu ragoutante. Un peu plus loin, mouchoirs et déchets en tous genres recouvrent le sol. Les murs, eux, comptent plus de taches que de tags, pourtant nombreux. Mais le pire reste l'odeur. "Ca pue la pisse", s'exclame un naveteur. "Bienvenue à Bruxelles !", lui répond un autre, habitué des lieux. Loin de se trouver dans un endroit reculé, c'est bien dans le centre de la capitale, aux abords de la gare du Midi, que les deux hommes s'interpellent, dépités.

A quelques mètres de là, sur l'avenue Fonsny, Joseph (nom d'emprunt) balaie le trottoir. Sans-abri, il aide de sa propre initiative les agents communaux chargés de nettoyer un peu les lieux. "Il n'y a pas de travail et très peu d'aides pour les gens comme nous donc on est obligé de dormir sur des matelas dans le froid. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans la crasse, et surtout pas dans les déjections des autres", explique l'un de ses compagnons de couche.

Et en effet, il ne faut pas chercher longtemps pour tomber sur des flaques d'urine ou des excréments. A tel point que nettoyer le trottoir au karcher est devenu le rituel matinal de Jean-Eudes, régisseur au Tri Postal, deux portes plus loin. "Une grosse partie de son travail est désormais consacrée au nettoyage du pipi et du caca qu'on retrouve chaque matin dans le quartier, déplore Maxime Zaït, cofondateur de l'ASBL Communa. A part les toilettes payantes de la gare qui ne sont pas du tout visibles et deux petits urinoirs sous le pont, il n'y a pas de toilettes publiques dans le coin. Du coup les gens font leurs besoins dehors et nous, petite ASBL, on se retrouve à devoir gérer ça et à se demander comment faire pour que nos locaux ne sentent pas trop mauvais. Demain, on accueille une bourse aux vélos, on n'a pas envie que les enfants arrivent et marchent dans des crottes."

Sous le pont, de part et d'autre des rames de tram, deux petits urinoirs passent presque inaperçu. A droite, un panneau "défense d'uriner" semble bien inutile vu l'odeur. "Ca pose d'abord la question des femmes : où peuvent-elles aller si elles en ont besoin ? Mais même pour les hommes, ces urinoirs ne sont pas propres ! Il y a une grande flaque entre les deux. Je comprends ceux qui font à côté : si tu te respectes, tu ne vas pas là-dedans."

Le respect, Maxime et ses collègues tiennent aussi à l'apporter aux sans-abri. "Ce sont les premiers stigmatisés, comme s'ils étaient à l'origine de la malpropreté alors qu'ils sont super ! Ils nettoient aussi car ils ont intérêt à ce que ce soit propre. C'est fou, dans un contexte où la question sanitaire est au centre du débat, de laisser des gens dehors et de ne pas installer de toilettes publiques, comme dans toutes les grandes villes."

Pas nouvelle, la problématique a ressurgi avec l'installation de l'occupation temporaire. "On accueille les réunions de riverains donc ils en discutent entre eux. Lors du dernier comité de quartier, ils ont pris une heure sur trois pour en parler ! On a réuni les pouvoirs publics autour de la table mais ils se relancent tous la balle ou proposent des solutions mais dont les échéances sont beaucoup trop longues ! Pourtant, les autorités pourraient amorcer un cercle vertueux : plus c'est propre, plus on veille à ce que ça le reste."

Conscient du problème, le bourgmestre de Saint-Gilles estime que ce n'est pas à la commune d'agir. "Le problème d'investissement de la Région autour de la gare du Midi est un vieux problème. La commune n'interviendra pas car il s'agit d'une voirie régionale. Ca fait très longtemps qu'on demande à la Région d'installer des toilettes publiques dans le quartier. J'en reparlerai début novembre avec l'une des ministres concernées", indique Charles Picqué (PS).