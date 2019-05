Le risque pour la population belge est limité car les pathologies dépistées sont liées aux conditions de vie des migrants.

Ce jeudi soir, la commune de Schaerbeek a révélé un rapport d'hygiène interpellant, réalisé par le service d'inspection d'Hygiène de la Commission Communautaire Commune. Ce rapport d'une dizaine de pages révèle une situation sanitaire alarmante pour les migrants et finalement très peu de risque pour la population belge.

Le dimanche 5 mai 2019, les chauffeurs de bus De Lijn annonçaient ne plus desservir l’arrêt Gare du Nord. Ils se plaignent depuis des mois d’un manque de sécurité et d’hygiène dans et autour de la gare de Bruxelles-Nord. La société de transports flamande faisait référence à des cas de gale, de tuberculose et de malaria. Suite à cette décision la STIB a également fait part de sa décision de déplacer les arrêts de bus « Gare du Nord », en cause : « la situation sanitaire et sécuritaire jugée dangereuse ».

C'est ainsi qu'un rapport détaillé de la situation d'hygiène a été établi. Une collaboration s’est opérée entre les acteurs de terrain: le service Inspection d’Hygiène COCOM, le Fonds des Affectons Respiratoires (FARES) et leur équivalent néerlandophone Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) et Médecins du Monde (MdM).

Depuis le 1er janvier 2018, MdM relève 18 suspicions de tuberculose, 7 cas de varicelle et 3 suspicions de paludisme. MdM a également traité 19 cas de gale. Concernant la tuberculose, un parcours de soins a été mis en place depuis septembre 2017. L’objectif est d’assurer une prise en charge médicale dès suspicion clinique jusqu’à l’observance au traitement antibiotique. Par ailleurs, le FARES organise également des maraudes depuis août 2018 avec deux infirmiers et un traducteur. Le but est de dépister un maximum de personnes et de les traiter rapidement via une check-list. Depuis février 2019, la maraude débute par la Gare du Nord où les infirmières réalisent une surveillance des symptômes et informent de l’existence du Hub, centre d'accueil pour migrants. Le FARES a diagnostiqué, depuis 2017, 45 cas de tuberculos dont 13 depuis janvier 2019.

La gale, quant à elle, est désormais traitée par MdM dès suspicion clinique. "Il s’agit d’une maladie bénigne pouvant être diagnostiquée dans toutes les classes sociales et se transmettant par contact prolongé", précise le rapport. Depuis janvier 2018, une épidémie de varicelle sévit dans cette population avec un pic en octobre 2018. De février 2018 à avril 2019, 69 cas ont été rapportés. Il s’agit de cas adultes, forme à risque de complications plus sévères que chez l’enfant.

"Le risque pour la santé publique est infinitésimal, les maladies évoquées étant contractables par contact proche, voire intime, et prolongé. Il s’agit avant tout d’une situation critique d’un point de vue humanitaire. Le risque pour la population belge est limité car les pathologies dépistées sont liées aux conditions de vie des migrants", explique le rapport. En conclusion, tous les acteurs rencontrés ont la même volonté et s’accordent à dire que le problème est structurel et nécessite une réponse globale. Pour répondre à cette crise, le service d'inspection Hygiène de la Cocom recommande notamment l'installation de points d'eau accessibles à tous, de toilettes type Cathy Cabine et la recherche d'une solution pour l'hébergement des migrants.